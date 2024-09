Mówił o "zastępowaniu rządu". Projekt PiS trafił do Sejmu

- Chcemy, by osoby fizyczne i prawne mogły odliczyć od podstawy opodatkowania do 200 proc. kwoty darowizny bez żadnych limitów – 6 proc. dla PIT i 10 proc. dla CIT. My chcemy, by było to 200 proc. dla organizacji użytku publicznego i nowych kategorii – wyjaśnił Kowalski.