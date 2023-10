Mówią o decydującej bitwie. Oczy wszystkich zwrócone na Rosję

Rosja jest jednak pewna swego. Ich blogerzy militarni, opierając się na doniesieniach ze sztabów jednostek, zapowiadają wzięcie obrońców Awdijiwki w kocioł. Główny cios ma nadejść z południa Awdijiwki. W przeciwieństwie do pierwszej ofensywy, trwającej od lipca 2022 do marca 2023, teraz miasto planuje się obejść znacznie krótszym łukiem. "Sytuacji zmierza w stronę utworzenia kotła awdijiwskiego - podała na Telegramie rosyjska propagandowa telewizja RT. To po informacji o przerwaniu jednej z linii obrony koło wsi Berdyczy.