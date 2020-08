Most Pilchowicki. Czy zostanie wysadzony? Jasne stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków

Most Pilchowice. Czy zostanie wysadzony?

Zgodnie z założeniem twórców filmu "Mission: Impossible 7" drewniany most w Pilchowicach ma zostać wysadzony, a następnie odbudowany w nowej technologii. - Nie zostawimy mieszkańców ze zniszczonym mostem. Wielkie hollywoodzkie produkcje nie pozostawiają po sobie zniszczeń. Pierwsze pytanie Amerykanów, gdy przyjechali na most, brzmiało: "co możemy zrobić dla lokalnej społeczności?" - powiedział Robert Golba, polski producent filmu.