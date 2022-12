Mosad ostrzega Ukraińców. Rosja otrzyma śmiercionośną broń

- Wynika to nie tylko z naszego wywiadu, ale także z naszej dogłębnej wiedzy o trwających próbach oszustwa ze strony Iranu - wyjaśnił. - Irańczycy będą nadal udawać, że są normalnym krajem, a jednocześnie realizować politykę destrukcji, terroryzmu i brutalnych działań wobec swoich obywateli, tylko po to, by przetrwać reżim - dodał.