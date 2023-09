Morze wyrzuca ciała na plaże oddalone o ponad 100 kilometrów. Zginęło już ponad 11 tys. osób

Zmarli z Darnej nadal są chowani w masowych grobach, według ONZ pochowano w ten sposób już ponad tysiąc osób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i inne organizacje wezwały w piątek władze Libii do zaprzestania tej praktyki. – Pośpieszne pochówki w nieoznaczonych grobach mogą prowadzić do długotrwałych cierpień psychicznych bliskich, a także problemów społecznych i prawnych – stwierdziły WHO, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.