Morze Śródziemne. Rozbił się helikopter NATO. Trwa akcja poszukiwawcza

Na Morzu Śródziemnym rozbił się helikopter wojskowy należący do kanadyjskiej fregaty. Maszyna brała udział w operacji NATO. Do katastrofy doszło między Grecją a Włochami. Nie żyje co najmniej jedna osoba.

Morze Śródziemne. Rozbił się helikopter NATO (Getty Images)