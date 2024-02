Morawiecki zaniepokojony "eskalacją". Odpowiada na słowa prezesa PiS

Trzeba przestrzegać przed tym, co może nastąpić, bo eskalacja, z którą mamy do czynienia po stronie rządzących jest naprawdę groźna - powiedział w czwartek wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki odnosząc się do słów szefa partii Jarosława Kaczyńskiego, o możliwości zabójstw politycznych.