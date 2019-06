Morawiecki wystąpił tuż po Trumpie. Amerykański prezydent mówił o Polsce

Podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy lądowania w Normandii prezydent Donald Trump miał bardzo pozytywnie odnosić się do sytuacji Polski. – Bardzo mocno wyraził swój podziw dla wzrostu gospodarczego, dla tego wszystkiego, co udało nam się osiągnąć w ostatnich latach – mówi ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki.

"Wielki zaszczyt spotkał Polskę podczas obchodów 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Brytyjska premier Theresa May poprosiła Mateusza Morawieckiego o zabranie głosu bezpośrednio po krótkim wystąpieniu Donalda Trumpa. Dzięki temu szef polskiego rządu mógł przedstawić szefom państw i rządów historię Polski w latach II wojny światowej, akcentując bohaterstwo naszych żołnierzy" – informują służby prasowe polskiego szefa rządu.

Mateusz Morawiecki odniósł się także do finansowych konsekwencji wojny dla Polski.

Chwilę później polski premier przeszedł do opowieści o tym, co stało się po wojnie.

– Mimo że w latach 1939-1945 walczyliśmy wspólnie z aliantami, to znaleźliśmy się po "złej stronie" żelaznej kurtyny. Komunizm, podobnie jak nazizm uniemożliwiał nam rozwój gospodarczy – blokował dostęp do innowacji i technologii – mówił Morawiecki.

Trump pozytywnie nastawiony do Polski W uroczystościach z okazji 75. rocznicy lądowania w Normandii brała udział brytyjska królowa, premier Wielkiej Brytanii Theresa May oraz przedstawiciele 15 państw, w tym Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Kanady Justin Trudeau.

Amerykański prezydent, który przebywał w Wielkiej Brytanii z oficjalną wizytą miał "bardzo pozytywnie" odnieść się do słów Mateusza Morawieckiego.

Według relacji polskiego ambasadora, Trump był w trakcie lunchu bardzo pozytywnie nastawiony do Polski. – Bardzo mocno wyraził swój podziw dla wzrostu gospodarczego, dla tego wszystkiego, co udało nam się osiągnąć w ostatnich latach – zaznaczył Rzegocki. – Także Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska jest wyjątkowo proamerykańskim krajem. W tym kontekście pan premier wspomniał o ważnych więziach transatlantyckich, które pokazują, że jak wspólnie działamy, to możemy osiągać wspólne cele – powiedział polski ambasador.