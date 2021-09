Morawiecki spotkał się z premierem Ukrainy. Głównym tematem m.in. sprawa bezpieczeństwa

- Musimy wyjaśnić wszystkie te nasze niezabliźnione do tej pory tematy, rany, ale przy dobrej woli ze strony Ukrainy sądzę, że jest to możliwe. Liczę na to, że kolejne lata będą takim otwarciem ku obopólnej współpracy i ku obopólnym korzyściom, także związanymi z tymi ogromnymi wyzwaniami geopolitycznymi. Zagrożeniami ze strony naszego wschodniego sąsiada, Rosji, z którym wszyscy chcielibyśmy żyć pokojowo. Ale wszyscy wiemy, jakiego arsenału środków się on dopuszcza, by destabilizować sytuację - dodawał.