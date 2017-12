Morawiecki składa życzenia. "Spełnionej nadziei na lepsze jutro"

Mateusz Morawiecki złożył Polakom świąteczne życzenia. Podkreślał w nich, abyśmy wzmacniali rodzinne więzi, budowali życzliwość, bliskość i szacunek. - Wszystkim dorosłym życzę spełnionej nadziei na lepsze jutro - powiedział premier.

"Oby ten czas trwał w nas stale"

Swoje życzenia skierował zarówno do wszystkich w ojczyźnie, jak i Polaków rozsianych po całym świecie. - Te święta to wyjątkowy czas. Czas ciepła, radości i nadziei. Czas budowania, tego co najważniejsze, życzliwości, bliskości szacunku. To także czas dobra, które dajemy, które ofiarujemy drugiemu człowiekowi. Oby ten czas trwał w nas stale - mówił Mateusz Morawiecki. Wyraził też nadzieję, że opłatek przy wigilijnym stole "rzeczywiście nas ze sobą połączy".