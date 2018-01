Morawiecki poprawi relacje z UE? "To będzie nowe otwarcie"

Mateusz Morawiecki spotka się z Jean-Claude Junckerem, przewodniczącym Komisji Europejskiej. Politycy będą rozmawiać o praworządności w Polsce. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, ma nadzieję, że to będzie nowe otwarcie w relacjach z Unią Europejską. Morawiecki wytłumaczy europejskim partnerom, co tak naprawdę dzieje się w jego kraju.

- Pan premier, tak jak to osobiście zapowiadał, będzie tłumaczył partnerom, co rzeczywiście w Polsce się dzieje i jakie w rzeczywistości zachodzą zmiany, bo trudno oprzeć się wrażeniu, że część naszych partnerów ma wykrzywiony obraz rzeczywistych reform wprowadzanych w Polsce - zapowiedział Dworczyk.

"Wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności"

Premier będzie miał co tłumaczyć, ponieważ Komisja zdecydowała w grudniu o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski. To oznacza, że do krajów unijnych wysłała wniosek o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności". - Nasze troski jeśli chodzi o Polskę pogłębiły się. Cała struktura sądownictwa jest naruszona. W ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja pogorszyła się - powiedział wtedy Frans Timmermans.