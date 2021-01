Morawiecki: za tydzień decyzja w sprawie dalszych obostrzeń

Na wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, co dalej z obostrzeniami. Zapewnił jednak, że informacje o kolejnych decyzjach rządu w tej kwestii pojawią się w przyszłym tygodniu.

- Musimy brać pod uwagę to, co dzieje się w naszym otoczeniu, tam sytuacja jest niezwykle trudna. Trudno dziś przesądzić o otwieraniu gospodarki szerzej, ale będziemy pracować nad protokołami sanitarnymi na wypadek, gdyby sytuacja się poprawiała. Nie wykluczamy do końca, że po tej fazie restrykcji na najbliższe dwa tygodnie będą pewne zmiany. Ale może być też tak, że sytuacja się pogorszy - podsumował premier.