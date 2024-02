Morawiecki inwigilowany? "Jeszcze nieraz będziemy przecierać oczy ze zdziwienia"

Sroka zwróciła uwagę na to, że jeśli politycy zdecydowali się wykorzystać służby specjalne do walki o władzę, to żaden scenariusz nie jest wykluczony. - Po prawomocnym wyroku sądu, który skazał Kamińskiego i Wąsika za przekroczenie uprawnień, wiemy, że takie sytuacje miały miejsce - dodała.