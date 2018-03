Morawiecki: dla nas nie ma Polski "A", "B" i "C". Jest Polska od "A" do "Z"

Podczas obchodów Dnia Sołtysa w Przysusze (woj. mazowieckie) premier zapowiedział, że rząd przeznaczy dodatkowe środki na modernizację wiejskich gospodarstw domowych. Szef rządu oznajmił, że na ten cel zostaną skierowane pieniądze "wyrwane polskim mafiom".

Mateusz Morawiecki twierdzi, że w minionych latach, zwłaszcza do momentu akcesji Polski do UE, chłopi byli traktowani "po macoszemu". Teraz wieś ma stanowić "oczko w głowie" rządu.

- Po 2004 roku też postawiono na taki moment, że miasta, miejscowości, takie jak Przysucha, mniejsze miasta powiatowe, właściwie radziły sobie same, nie rozwijały się - rozwój miał dotyczyć tylko wielkich miast. (...) Rozwój musi dotyczyć wszystkich obszarów. Dla nas nie ma Polski "A" czy Polski "B" i "C", dla nas jest Polska "od A do Z" - przekonywał.