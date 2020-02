Monika walczy z nowotworem. Zaprasza Lichocką na herbatę. "Niech wytłumaczy, co się wydarzyło"

Monika Baumann, lat 46. Na zdjęciu jest jej brzuch, a w brzuchu rak IV stopnia. Monika nigdy nie fotografowała swojego brzucha, a tym bardziej nie pokazywała go światu w publicznym poście na Facebooku. Zdecydowała się na to po tym, jak Joanna Lichocka środkowym palcem "wycierała oko", gdy w Sejmie zdecydowano: 2 mld zł pójdą nie na onkologię, a dla TVP. Teraz zaprasza posłankę na rozmowę.

Czas mijał. W 2015 roku zaczęła znów źle się czuć. - Przez 1,5 roku chodziłam do lekarza rodzinnego i tłumaczyłam mu, że mam ciągłe mdłości, do tego mocno przytyłam. Lekarz odpowiedział mi: musi pani kupić rower i się odchudzić. Tak też zrobiłam. Nic się nie zmieniało, ja dalej czułam się fatalnie - opowiada. Zmieniła więc lekarza rodzinnego. - Nowy lekarz z miejsca skierował mnie na USG brzucha. Musiałam zrobić badania prywatnie, bo bardzo źle się czułam, a kolejki jak zawsze były na kilka tygodni wprzód - dodaje.

"Zła diagnoza, brak wsparcia, brak leczenia"

43-latka sama przyznaje, że jest to zaawansowana choroba. - Najprawdopodobniej czerniaka miałam już wtedy, kiedy usunięto mi gałkę oczną. I to, co się dzieje teraz, to są przerzuty. Byłam źle diagnozowana. Po usunięciu gałki nikt nie zrobił histopatologii, bo z dużą dozą pewności tam było miejsce pierwotne guza - ocenia kobieta.