Monika Jaruzelska podzieliła się zdjęciem zagadką

Zdjęcie przedstawia stojącego przy barierce, gdzieś w głębi lasu, mężczyznę, a przynajmniej to sugerować mógłby zarost i męskie rysy twarzy. Jednak w rzeczywistości jest to jedynie efekt użycia aplikacji, za pomocą której można sprawdzić, jakby się wyglądało, będąc przedstawicielem lub przedstawicielką płci przeciwnej.

Użytkownicy komentujący zdjęcie na Twitterze, szybko rozwiązali zagadkę Jaruzelskiej. Zwrócili również uwagę na uderzające podobieństwo do ojca radej gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Internauci w komentarzach sugerują, że Jaruzelska, posługując się zdjęciem, odniosła się do sporu w Polsce wokół LGBT. W weekend Polacy wyszli na ulice, by zademonstrować solidarność ze społecznością. Doszło do zamieszek. Nie obyło się bez aresztowań.