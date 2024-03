MON ujawnił dotacje za Błaszczaka. Fundacja Rydzyka, parafie i rodzinne miasto

Ponad 44 mln zł otrzymały z kolei Zakłady Mesko. To kolejna finansowa kroplówka z budżetu państwa dla tej firmy przemysłu zbrojeniowego. W jej ramach działa m.in. fabryka prochu w Pionkach, która przez wiele lat jedynie udostępniała klientom linię produkcyjną i przynosiła straty. Dopiero w 2018 roku postanowiono doprowadzić zakład do realnego uruchomienia w nim produkcji nabojów i amunicji, którą Polska by mogła sprzedawać, zamiast sprowadzać. Proces ten trwa nadal, fabryka ma być gotowa w drugiej połowie 2024 r. Według ubiegłorocznych danych, Skarb Państwa zainwestował w budowę obiektu już 400 milionów złotych.