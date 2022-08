Mołdawia nie zapłaci za gaz. Wystosowała do Rosji nietypową prośbę

Ustalenia między Mołdawią a Gazpromem

Mołdawia 1 listopada 2021 r. podpisała z Gazpromem kontrakt zapewniający pięcioletnią współpracę. Zgodnie z jego założeniami kraj zobowiązał się do tego, by do 20. dnia każdego miesiąca dokonać przedpłaty na kolejny okres rozliczeniowy. Problemy z regulacją płatności MoldovaGazu względem Gazpromu nie pojawiają się pierwszy raz. Tym razem Mołdawia mówi wprost, że nie ma takiej możliwości, by zapłacić za lipiec. Prosi o odroczenie tej należności na czwarty kwartał.