Moje Portfolio - udowodnij sobie, jak wiele potrafisz

Zidentyfikowanie i nazwanie kompetencji, czyli uświadomienie sobie, co wiemy i potrafimy, często nie jest proste. Szczególnie trudny może być początek tej drogi. Czy jeśli nauczyliśmy się czegoś sami, to może nam się to przydać w dalszej edukacji lub w pracy? Jak to nazwać i jak mówić o tym, aby inni nas zrozumieli i co więcej – zechcieli podjąć współpracę? W tym może pomóc Moje Portfolio, czyli przyjazne i darmowe narzędzie online.