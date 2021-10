Modne przebranie na Halloween 2021. Ten kostium będzie hitem

Halloween to święto, które na stałe wpisało się do polskiego kalendarza. Imprezy halloweenowe z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Przebierają się już nie tylko najmłodsze dzieci, ale coraz częściej decydują się na to starsi. Wiele osób wybierając swój strój, stawia na postaci z filmów, seriali czy trendy, którymi żył ostatnio świat.