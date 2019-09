Modlą się tysiącami we Włocławku. Trwa "Polska pod krzyżem"

Zaczęła się "Polska pod krzyżem", czyli wielka modlitwa na lotnisku we Włocławku. Organizatorzy piszą, że na świecie płoną kościoły i katedry, wzmogły się ataki ze strony antychrześcijańskich środowisk. Dlatego liczą, że będą modlić się tysiącami,

Wydarzenie trwa od sobotniego poranka. Organizatorem jest Diecezja Włocławska oraz fundacja "Solo Dios Basta". Program wypełniają modlitwy, które potrwają aż do późnych godzin nocnych. Przewidziano również konferencję pod hasłem "Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie".

"Płoną kościoły i katedry"

"Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry" - czytamy dalej. Proponują, aby zadać pytanie, co można zrobić.

Transmisja w TVP

- To będzie manifestacja nie przeciwko komuś; to będzie manifestacja za wartościami chrześcijańskimi. I w związku z tym nic dziwnego, że media publiczne będą to szeroko relacjonować, żebyśmy wszyscy mogli w tym uczestniczyć i odwoływać się do wartości, które stanowią fundament naszej kultury - powiedział w tvp.info Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.