Mocny strumień powietrza. Termometry wskażą wysokie wartości

Prognoza pogody na wtorek i środę

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami duże. Na północy i zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na ogół od 10 do 13 st. C, jedynie na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu cieplej około 16 st. Na Pomorzu będzie najzimniej, bo termometry pokażą od 5 do 7 st. .