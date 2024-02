Idzie fala ciepła. Przygotujmy się nawet na 20 stopni

Poniedziałek przywitał nas w wielu rejonach kraju mgłą, jednak w miarę upływu czasu dojdzie do rozpogodzenia i przejaśnień. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 16 stopni, chłodniej będzie na północy kraju - od 6 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.