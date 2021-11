Mocne słowa Wałęsy o Kaczyńskim. "Jego trzeba po prostu wyrzucić i osądzić"

W opinii byłego prezydenta szefa Prawa i Sprawiedliwości "trzeba po prostu wyrzucić i osądzić". - Ile on szkody Polsce wyrządził, to się nie mieści w głowie...To są kryminalne przestępstwa i to prawie w każdej dziedzinie. W związku z tym to trzeba będzie rozliczyć, a do tego zabezpieczyć w prosty sposób. Musimy napisać nową konstytucję, gdzie nie będzie na takie rzeczy można pozwalać - tłumaczył były opozycjonista.