Mocne słowa bohaterki powstania. Dostało się rządowi

Następnie nawiązała do aktualnej sytuacji politycznej. - W tej chwili Niemcy są tak spacyfikowane, że są naszym najlepszym sąsiadem i to chciałabym wam przekazać jako ważną wiadomość: teraz, wobec tego co się dzieje z Ukrainą, wobec tego, że grozi nam, że na nas też ruszą (...) musimy z Niemcami być razem. Gdzie dwóch sąsiadów, to nie jeden. Zawsze dwóch jest silniejszych niż jeden - przekonywała.