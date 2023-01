"Mocne, historyczne". Orędzie noworoczne Zełenskiego

Ukraiński prezydent przyrzekł, że przywróci to, co zostało zabrane. - Niech ten rok będzie rokiem powrotu. Powrotu naszych ludzi. Żołnierzy - do ich rodzin. Więźniów - do ich domów. Emigrantów - do swojej Ukrainy. Powrót naszych ziem - mówił Zełenski.