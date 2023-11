mObywatel 2.0 – gdzie możesz skorzystać z elektronicznych dokumentów?

Lista dokumentów, którymi możesz posługiwać się na co dzień dzięki aplikacji mObywatel, jest naprawdę długa – to aż 13 różnych dokumentów i funkcji ułatwiających codzienne życie, nomen omen, obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji zadbało o to, by wersja 2.0 rzeczywiście stała się urzędem na ekranie smartfona, a Polacy chętnie z niego korzystają – ponad 15 mln pobrań w kilka miesięcy to naprawdę solidny wynik.