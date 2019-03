Mobbing w Ministerstwie Zdrowia. Wstrząsające relacje pracowników

Niepokojące wieści z resortu zdrowia. W poprzednich latach dochodziło tam do nękania pracowników przez przełożonych. Jedna z urzędniczek Joanna Koczaj – Dyrda, mimo iż wygrała w sądzie proces o mobbing, chce odejść z ministerstwa. Jej oprawca domaga się skazania urzędniczki za zniesławienie. WP dotarła do zeznań świadków w tej sprawie.

- Mimo wygranej w sądzie I instancji czuję się zmuszona do odejścia, bo przełożeni nadal traktują mnie jak trędowatą. Za to żadnej z osób napiętnowanych przez sąd nie spadł włos z głowy, wszyscy mają się jak pączki w maśle. Główny sprawca mojego nieszczęścia decyzją ministra został przeniesiony na stanowisko radcy prawnego do podległej instytucji, drugi – awansował. Inna osoba nadal sprawuje wysokie kierownicze stanowisko w resorcie – mówi Joanna Koczaj – Dyrda we wstrząsającym wywiadzie dla portalu GoWork.pl