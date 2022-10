Młody kierowca otarł się o śmierć. Uderzył w pojazd służby drogowej

Opel dachował. Kierowca trafił do szpitala

- Siła uderzenia była tak duża, że doprowadziła do wywrócenia się pojazdu na dach co w następstwie spowodowało przemieszczenie się opla na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pojazdem marki Ford Focus, którym kierował 72- letni mieszkaniec pow. makowskiego - przekazał portalowi infoprzasnysz.com Krzysztof Błaszczak, z KPP w Przasnyszu.