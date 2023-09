Młody działacz PiS ma kłopoty. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Oskar Szafarowicz to działacz PiS z Łowicza i twórca kontrowersyjnego profilu "Okiem Młodych". 22-latek studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest bardzo aktywny w kampanii wyborczej, ostro krytykuje polityków opozycji, w tym m.in. Donalda Tuska, co sprawiło, że zaskarbił sobie przychylność i szacunek polityków partii rządzącej. Do końca ważył się jego start w październikowych wyborach.