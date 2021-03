Mjanma. Zakonnica bohaterką demonstracji po wojskowym puczu

Do opisywanego w mediach zdarzenia z udziałem zakonnicy doszło 28 lutego, ale teraz mediom udało się dotrzeć do kobiety, która stanęła naprzeciwko uzbrojonych policjantów i na kolanach błagała ich, by nie strzelali do demonstrantów.

Mjanma. "Zdecydowałam się umrzeć"

Ann Roza wyszła na ulicę z podniesionymi rękami i zaczęła apelować do funkcjonariuszy, by nie używali broni. - Prosiłam i błagałam, żeby tego nie robili, i mówiłam, że protestujący nie popełnili żadnego przestępstwa - opisywała. Na nagraniu ze zdarzenia słychać, jak siostra błaga policjantów, by nie strzelali. - Jeden z policjantów podszedł do mnie i powiedział: "siostro, nie przejmuj się tak bardzo, nie będziemy do nich strzelać". Ale ja mu powiedziałam, że można ich też zabić inną bronią - mówiła zakonnica w wywiadzie dla Sky News. - Ludzie muszą się bronić i pomagać sobie nawzajem - dodała.