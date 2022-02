Mistrzowska strategia mieszkaniowa. Nawet Rosjanie nie mogą w to uwierzyć

Mistrz strategii mieszkaniowej. Zrobił luksusowy apartament na powierzchni 10 metrów

"La Liberation" opisał przypadek 50-letniego Dominique’a, o którego losach dowiedział się od Fundacji Abbé Pierre'a, walczącej z bezdomnością. Mężczyzna od 1995 roku wynajmował maleńkie paryskie mieszkanie za 330 euro miesięcznie. Koszt metra kwadratowego tego lokum w światowej stolicy wynosił 211 euro - kącik do życia miał 1,56 metra kwadratowego i różną wysokość, ponieważ mieścił się pod dachem, więc skos w części pokoju nie pozwalał stać swobodnie. Najpierw płacił 1650 franków (ok. 250 euro), w marcu 2012 roku właścicielka podwyższyła czynsz.330 euro do marca 2012 roku. Lokator wyjaśniał, że po powrocie do domu i tak idzie od razu spać, więc wysokość mu nie przeszkadza.