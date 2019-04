Ministerstwo o zniknięciu wystawy. "To decyzja dyrektora placówki"

Z galerii Muzeum Narodowego w Warszawie zniknęła dwie instalacje artystyczne: Natalii LL i Katarzyny Kozyry. "Ministerstwo Kultury nie domagało się usuwania żadnych dzieł z wystawy" - poinformował resort.

Wiele osób było oburzonych i podkreślało, że jest to cenzurowanie "dzieł kultury". Inne twierdziły, że ilustracje i tak budziły wyłącznie skojarzenia z seksem oralnym i nie powinno być dla nich miejsca w Muzeum Narodowym. Pojawiały się też zarzuty, że wycofanie prac to efekt interwencji resortu kultury.

"Oznacza to również, że wbrew powszechnemu przekonaniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie kieruje bezpośrednio pracami i nie steruje polityką wystawienniczą ani repertuarową instytucji kultury. Należy to do wyłącznej kompetencji dyrektora instytucji, który odpowiada za kształt i przekaz prezentowanych ekspozycji" - dodano.