Minister Zdrowia zaskakuje. Mówi o odporności populacyjnej

Koronawirus. Adam Niedzielski zapowiada szkolenia medyków

Szef resortu zdrowia wskazał też na priorytety, które stawia przed sobą ministerstwo. Te to m.in. wyłapywanie nowych wariantów koronawirusa. - One są głównym czynnikiem ryzyka, który przesądzi o tym, czy będziemy mieli do czynienia ze wzrostem, czy spadkiem zachorowań - mówił Adam Niedzielski.