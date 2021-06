"Profilaktyka 40 plus". Minister zdrowia podpisał rozporządzenie. "Ma pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii"

"Społeczeństwo, które nie dba należycie o swoje zdrowie, trudniej przechodzi przez epidemię, taką jak epidemia koronawirusa, z którą obecnie mamy do czynienia. Większa liczba hospitalizacji czy poważnych komplikacji to często efekt kumulacji chorób, na które cierpi pacjent, będąc tego nieświadomym. 'Profilaktyka 40 plus' ma więc pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości - powiedział Niedzielski, cytowany w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.