Minister Wójcik śpiewa w studiu. "Zamienił się w Binga Crosby'ego i Elvisa Presleya"

- Michał Wójcik zamienił się we Franka Sinatrę, Binga Crosby'ego, Michaela Buble i Elvisa Presleya - wyliczył wykonawców utworu "I’ll Be Home for Christmas" Bogdan Rymanowski. - Skąd ten pomysł i dlaczego nagrał pan tę piosenkę? - dopytywał.