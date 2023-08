Minister ujawnił receptę lekarza. "Zło zaczyna się od tego, że nie reagujemy"

Lekarz chce, aby Niedzielski go przeprosił i wpłacił 100 tys. zł na Hospicjum Palium w Poznaniu. - To jest hospicjum, które znam. Przekazanie tej kwoty akurat tej placówce wydaje mi się słuszne, bo przez problemy z wystawianiem recept ucierpieli między innymi pacjenci ciężko chorzy onkologicznie. Nie mogli otrzymać recept na silne leki przeciwbólowe. Naturalnym jest, by im to zadośćuczynić - powiedział.