Minister Czarnek zapowiada kolejne zmiany. Uczniowie będą zadowoleni?

Dodał, że to eksperci zdecydują, jakich przedmiotów będzie dotyczyć zmiana. - Na pewno we wszystkich obszarach możemy znaleźć takie elementy, które nie są konieczne, a które spowodowałyby skrócenie pobytu ucznia w szkole, co by uefektywniło naukę - podkreślił Czarnek.