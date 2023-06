Miller wspomina Berlusconiego. "Polska wódka i kobiety"

- Pamiętam, jego wizytę w Warszawie. Byłem jej gospodarzem. Kiedy załatwiliśmy wszystkie sprawy, to ja zaproponowałem, żeby się poszli na obiad, ale nie w Kancelarii Premiera, tylko w zwykłej restauracji. Poszliśmy piechotą. Przyszedł kelner. Przyniósł listę włoskich win. Wtedy Berlusconi powiedział, że on włoskie wina to ma we Włoszech, a teraz to chciałby się napić polskiej wódki - relacjonował Miller.