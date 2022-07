Miliony nowych przypadków i tysiące zgonów w tydzień. WHO alarmuje ws. narastającej fali Covid-19 w Europie

W europejskim regionie WHO w ciągu zeszłego tygodnia odnotowano prawie 3 mln nowych przypadków Covid-19, co stanowi niemal połowę wszystkich nowych zakażeń na świecie. Liczba hospitalizacji w tym samym czasie wzrosła dwukrotnie - poinformował we wtorek dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge. Dodała, że prawie 3 tys. osób umiera obecnie każdego tygodnia z powodu choroby wywołanej przez SARS-CoV-2.