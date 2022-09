Miliony na remont lwów. Pałac Prezydencki podaje kwotę

Kancelaria przyznaje, że to znaczący koszt

Posągi pochodzą z początku XIX wieku i są autorstwa włoskiego rzeźbiarza Landiniego. Kamienne lwy były poważnie uszkodzone w czasie II wojny światowej. Dwa z nich zostały wówczas całkowicie rozbite i poskładane, co dziś ma wpływać na koszt ich renowacji, co podkreśla sama Kancelaria Prezydenta RP. Jej przedstawiciele zaznaczają, że choć to "znaczący" wydatek dla budżetu kancelarii, ma istotne, historyczne znaczenie.