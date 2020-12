Miliony marek zakopane w ogrodzie

Prawie 19 lat po wprowadzeniu euro jeszcze nie wszyscy pożegnali się ze starą walutą. W końcu listopada z danych Niemieckiego Banku Federalnego wynikało, że nie wymieniono jeszcze 12,4 miliardów marek (6,34 miliarda euro). W tym roku do oddziałów banku dostarczono 53,4 milionów marek. To znacznie mniej niż w poprzednich latach. "W bieżącym roku mieliśmy niezwykle duży spadek dostaw marek. Może to mieć związek z ograniczeniami wynikającymi z pandemii” - powiedział członek zarządu Banku Federalnego Johannes Beermann agencji DPA.