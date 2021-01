Miliony dla o. Rydzyka. To jedna czwarta tego, co dostała ochrona zdrowia

Na budowę muzeum w budżecie zapisano 24 386 898 zł. Z kolei 60 mln zł ma być przeznaczone na przygotowanie wystawy stałej muzeum. Chodzi o "Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II w Toruniu". Informowaliśmy o tym na początku stycznia .

60 mln dla Tadeusza Rydzyka. Radosław Fogiel nie widzi "nic złego"

O. Tadeusz Rydzyk i pytania o miliony. A co ze służbą zdrowia?

Dla porównania w wydatkach niewygasających na całą ochronę zdrowia rząd przeznaczył ok. 240 mln zł. Oznacza to, że jedno muzeum na jedną wystawę otrzymało jedną czwartą tego, co cała służba zdrowia w Polsce.