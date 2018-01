Milionowe odszkodowania dla bliskich ofiar z boeinga. "Walczymy o sprawiedliwość"

Zakończył się proces Igora Striełkowa, byłego dowódcy sił separatystów w Donbasie. Uznano go winnym zestrzelenia w 2014 roku samolotu lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur. W tragedii zginęło 298 osób. Sąd ustanowił 500 mln dol. odszkodowania dla rodzin ofiar.



Według rodzin ofiar to Striełkow dał rozkaz zestrzelenia samolotu. Ich zdaniem po tym, jak doszło do tragedii, Striełkow rozkazał zebrać i zawieźć do sztabu separatystów wszystkie rzeczy osobiste i kosztowności należące do pasażerów zestrzelonego samolotu.