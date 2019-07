Milionowe majątki nowych europosłów. Tomasz Frankowski rekordzistą

Polscy europosłowie, którzy w maju dostali się do Parlamentu Europejskiego ujawnili swoje majątki. Wśród nowych polityków największym majątkiem może pochwalić się były piłkarz reprezentacji Polski, europoseł Koalicji Europejskiej Tomasz Frankowski. Tylko same nieruchomości wycenia na blisko 13 milionów złotych.

Frankowski był liderem listy Koalicji Europejskiej na Podlasiu. Uzyskał bardzo dobry wynik 125 845 głosów. To jego początek kariery politycznej. Większe sukcesy odnosił na boisku piłkarskim. Był czterokrotnym królem strzelców Ekstraklasy, strzelił w sumie 168 bramek. Jako reprezentant Polski wystąpił w 22 spotkaniach, zdobywając 10 bramek. Łatwość z jaką znajdował drogę do bramki przyczyniła się do nadania mu pseudonimu "Franek, łowca bramek”.