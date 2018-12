Milion złotych dla ofiary księdza. Kobieta nie może wydać tych pieniędzy

Ofiara księdza pedofila, której sąd przyznał milion złotych odszkodowania, nie może skorzystać z pieniędzy. Wszystko przez to, że Towarzystwo Chrystusowe zapowiedziało złożenie skargi kasacyjnej. Jeśli Sąd Najwyższy się do niej przychyli, ofiara duchownego będzie musiała zwrócić pieniądze.

Sprawa milionowego odszkodowania dla ofiary byłego już księdza Romana z Towarzystwa Chrystusowego nadal nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Co prawda, wyrok przyznający kwotę jest prawomocny i zgromadzenie przelało już Katarzynie całą należność. Tyle że pełnomocnik księży zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

17 września Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok niższej instancji, zgodnie z którym Towarzystwo Chrystusowe, do którego należał były już ksiądz Roman B., ma zapłacić milion złotych odszkodowania. Sąd przyznał także Katarzynie, która była gwałcona przez duchownego dożywotnią rentę. - Sąd zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki rentę w kwocie 800zł miesięcznie, płatną do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2018 roku, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności oraz za okres od maja 2016 r do grudnia 2017 r. zasądził skapitalizowaną rentę w kwocie 16 000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie – mówi Wirtualnej Polsce sędzia Elżbieta Fijałkowska, rzecznik prasowy Sadu Apelacyjnego w Poznaniu.

- To nie była szkoła z internatem, tylko puste mieszkanie jego matki – opowiadała dziewczyna. – (...) Był silny, ważył sto kilogramów. Krzyczałam, błagałam, by przestał. (...) Zaczął zmuszać mnie do brania leków. (...) Byłam otępiała, senna. (...) W kolejnych dniach zaczął mnie bić, poniżać, groził, że mnie zabije. (...) Często zabierał mnie na plebanię w Stargardzie. Jedliśmy obiad z księżmi, a potem brał mnie do swojego pokoju. (...) Księża się nie dziwili, że śpię u niego - mówiła podczas procesu.