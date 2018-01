Miliardy na budowę muru z Meksykiem. Przedstawiono plan

Resort bezpieczeństwa narodowego USA przedstawił grupie senatorów plan budowy muru na granicy z Meksykiem. Ustawodawcy poznali również koszt tej operacji, który opiewa na sumę 18 mld dolarów.

Mury mają pojawić się na długości ponad 1600 km. To prawie połowa granicy USA z Meksykiem, która liczy ponad 3000 km. Projekty przewidują wymianę starych barier o długości ok. 1052 km i budowę nowych zapór na odcinku ok. 560 km.