Miliardy dla mediów publicznych. Gigantyczny zastrzyk dla TVP

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawda, aż 1,24 mld trafi do Telewizji Polskiej. Pozostała część kwoty - 260 mln - trafi do regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i centrali. Wnioski o wypłatę środków miały już trafić do rządu, a pierwsze decyzje o ich uruchomieniu mają zapaść jeszcze w tym miesiącu.