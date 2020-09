Mikołaj Pawlak komentuje swoje zawiadomienie ws. tabletek. "Postępowanie jest rozwojowe"

- Moje zgłoszenie jest na podstawie zgłoszenia rodzica. To, czy dotyczy to transaktywistów czy edukatorów, bada prokuratura. Podobnie jak to, z jakich serwerów korzystali i w jaki sposób dzieciom te środki (na zmianę płci - red.) pakowali. Widziałem takie plecaki z tymi środkami - powiedział Pawlak.

Mikołaj Pawlak odpowiada na pytania senatorów. "Nie drwijmy"

Padło również pytanie o to, kiedy rzecznik praw dziecka złożył do prokuratury zawiadomienie ws. tabletek. Pawlak nie chciał odpowiedzieć na to pytanie - uznał, że nie jest istotne, kiedy do tego doszło. Zaapelował również, pokazując jako przykład artykuł z "Gazety Wyborczej", by "nie drwić" z tego tematu.