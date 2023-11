Migranci wpychani do Finlandii. Niespodziewany efekt dla Polski

- Są oznaki, że ruch migrantów w stronę fińskiej granicy, to zorganizowane i wspomagane działanie - oświadczył w poniedziałek premier Petteri Orpo. Z kolei największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat" stwierdził, że przerzucanie przez granicę z Rosją kolejnych grup azylantów z Bliskiego Wschodu i Afryki to dopiero "pierwsze oblicze fińskiej operacji hybrydowej". "Rosja próbuje obrócić bliskie Finom wartości praw człowieka oraz normy praworządności przeciwko nim i tym samym zmusić Finlandię do ich porzucenia" - czytamy w redakcyjnym komentarzu.